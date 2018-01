Kommentarer

Dette innlegget er skrevet av Magnar Aasebø fra Deknepollen.

Folkeavstemning – rart det er splid?

Viser til folkemøtet på Raudeberg og flere artikler i FJT og på nettavisen de siste dagene.

Arrangerer fakkeltog for å sikre flertall for folkeavstemning Onsdag ettermiddag inviteres innbyggere og politikere til et fakkeltog for folkeavstemning.

Ved folkehøringen var et stort flertall imot sammenslåing, likevel valgte et knapt flertall i kommunestyret å stemme for. I ettertid har det vært en underskriftskampanje hvor det var ca. 1.500 underskrifter for en folkeavstemning. Det vil ikke si at en er imot, men et krav om at folket får anledning til å si sin mening. Når det er flere parti som går ut og antatt ikke vil stemme for folkeavstemning i kommende kommunestyremøte – hvor er demokratiet? Ved EU-valget var det dommedagsforedrag fra mange stortingspolitikere, deriblant statsminister Gro Harlem Brundtland, hva skjedde? Hadde vi hatt det bedre som medlemmer i EU i dag? Ingen kan gi svar, men vi har da klart oss rimelig godt likevel.

At stemningen ikke var på topp da det var diskusjoner med Selje kommune, ja, det får rådmannen i Vågsøy, med sine syrlige uttalelser mot folket i Selje, ta på sin kappe. Merkelig at det ikke ble reagert fra politisk hold i Vågsøy.

En må spørre seg – hva er kommunestyrepolitikere redd for? Noen vil tape, men på realt vis. Kommunestyrevalg i Vågsøy er mer et personvalg enn et partivalg. Den enkelte politiker må da kunne stemme ut i fra overbevisning og ikke ut fra partipisk.

Folket i Vågsøy bør vite hva som foregår. På folkemøtet på Raudeberg deltok ikke ordføreren i Vågsøy på grunn av sykdom. Men når ordføreren ikke kunne møte, hvorfor satt ikke varaordføreren i panelet? Ville det ikke være naturlig, siden det var et folkemøte? Edvard Iversen satt der som medlem av fellesnemnda, men der sitter også varaordføreren. Er det fordi Edvard Iversen er ihuga tilhenger av Kinn og varaordføreren er mer balansert i sin holdning til sammenslåing? På et slikt møte vil det være en fordel med vekting av holdninger i panelet.

Som det står i FJT 26.01.18 var det et folkemøte om sammenslåing i Florø. Igjen var det Edvard Iversen fra fellesnemnda som orienterte om den politiske situasjonen i Vågsøy. Dersom ordfører ikke kunne møte, hvorfor er ikke Vågsøy representert ved varaordføreren og legger frem saken? Er det på samme grunnlag som i forrige avsnitt? Hvor er de demokratiske spillereglene?

Har noen politikere lagt så mye prestisje i denne saken at det er en skam å snu? Nei, det er eventuelt ikke noen skam.

Sabotasje?! Alvorleg talt, Torstein Hagen! Dette innlegget er skrive av kommunestyrerepresentant, Geir Oldeide som svar til Torstein Hagen

Det er sjokkerende å se hva Torstein Hagen skriver i sitt leserinnlegg nylig, synsing og uklarheter. Dette skaper i alle tilfeller ikke grunnlag for samhold med naboene. Jeg er glad jeg ikke satt som kommunestyrerepresentant for Venstre med slike holdninger for noen perioder tilbake. Uansett må vi samarbeide med naboene i nord og øst. Vi trenger da en sunn og positiv holdning i det videre arbeidet.