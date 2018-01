Kommentarer

Dette innlegget er skrevet av Fredrik Egeberg.

En siste gang… la folket høres!

Det skrives og sies mye over alt for tiden om både ja og nei til Kinn. Noen er for og noen er imot. Ved å holde en avstemming om dette ville vi fått mye mer ro rundt prosessen.

Nå preges diskusjonen av usikkerhet og frustrasjon blant mange. Det kan nok være mange grunner til dette, men en av grunnene er nok mangelen på balansert informasjon. Dessuten har jeg til gode å finne ut hva de som gjorde vedtaket egentlig kunne vite om dette på det tidspunktet. At man nå har fått tall som i det minste viser forventet gevinst på plass, men ikke noe om utgiftene, burde ikke kunne brukes som et argument verken den ene eller andre veien.

Folket i kommunen fortjener å bli hørt nå. Det har i ettertid kommet frem en del opplysninger fra begge sider som sammen i alle fall kan gi et bilde om hva en kan forvente. Selv om man skulle ville sette spørsmål med en del av de påståtte opplysningene om hva som blir bedre og hva som blir verre, må man vite at de som tok denne avgjørelsen ikke hadde denne informasjonen da det første vedtaket ble fattet. Flere av tallene som brukes kom nemlig i en rapport fra Telemarkforskning flere måneder senere.

La oss få denne avstemmingen nå. La oss finne ut gjennom en avstemming hvor vi skal gå, hvor vi skal gå samlet. Dette er for stort til at særinteresser eller egeninteresser skal bestemme utfallet. Dette må innbyggerne få være med på.

På torsdag skal dette avgjøres i kommunestyret.

Onsdag kveld møtes vi, alle som ønsker det, til et fakkeltog fra Heradsheim. Dette blir nok den siste markeringen der man kan vise frem at man ønsker en slik avstemming. Møt opp! Gjerne med skilt og plakater! Oppfordrer dere om å holde dere mest mulig til saken på de skilt og plakater dere vil stille med.

Bli med og vis at folket må høres!