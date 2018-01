Kommentarer

Dette innlegget er skrive av Kinn-motstandar Jostein Eimhjellen.

Rådmannen sitt «pilotprosjekt»

I eit svar på eit leserinnlegg til Geir Ove Refvik skriv rådmann i Vågsøy, Knut Ove Leite, at påstandar om at saksutgreiinga for Kinn var mangelfullt utgreidd før vedtaket kjem frå «Svelgen-miljøet». Det er heilt riktig at eg er frå «Svelgen-miljøet», og svært mange andre har også studert rådmannen si sakshandsaming og funne den særdeles mangelfull.

Når rådmannen denne gongen svarer på eit leserinnlegg frå ein eigen innbyggar i Vågsøy, så ville det vore litt meir sakleg om rådmannen la til grunn at Refvik, som svært mange andre, har gjort seg opp si eiga meining i saka. Når det er sagt, så er Leite kjent for sin framtoning, så av den grunn er nok ikkje utspelet særleg overraskande.

Leite understrekar at det vart stilt krav frå Kommunaldepartementet om korleis desse sakene skulle handsamast og at han har utført dette til punkt og prikke.

At rådmann Leite er fornøgd med eige arbeid får stå som sjølvskryt. Leite sitt framlegg til vedtak var som kjent ja.

I den samanheng er det verdt å påpeike at verken fylkesmannen eller departementet var særleg fornøgd med resultatet. Kinn, med Flora og Vågsøy åleine, er ikkje i samsvar med intensjonen med reforma, hevda Fylkesmannen. Kinn er i tillegg einaste sammenslåing i landet som ikkje har fått fagleg tilråding frå departementet. Kommunalministeren sa som kjent nei, og såg seg nøydd til å bestille ei ny utgreiing frå Telemarksforsking for å få på plass meir informasjon.

Når ein ser på Leite si utgreiing og framlegg til vedtak, så er min klare påstand at dette er graverande mangelfullt. Når ein samanlikner Leite sitt arbeid med det rådmannen i Bremanger la fram for dei folkevalde i vurdering av kystkommune og kommunereform, så er ikkje dette mykje å skryte av.

Det er ikkje lett for politikerane å kunne gjere forsvarlege vedtak på så manglande grunnlag. Når det gjeld rådmannen si innstilling og påstandar om at økonomien blir betre, så legg dette føringar i saka, utan at dei folkevalde får sjå gode talfesta oppstillingar, som synleggjer kva som ligg til grunn for Leite sine konklusjonar. Den klare talfesta informasjonen som viser at Kinn ikkje er redninga for Vågsøy finn ein ikkje i denne rapporten. Utgreiinga er særdeles lite balansert og nøytral.

I Leite si utgreiing bruker han nokre få sider til å forklare stykkevis om dei ulike tilskota ein får i høve sammenslåinga. Det blir ikkje noko stad i saka poengtert dei store variasjonar som er mellom kommunane i høve lånegjeld, eigedomsskatt, administrasjon eller demografikostnadar m.m Det sentale spørsmålet om arbeidsgivaravgifta, som vil få stor betyding, blir heller ikkje nemnt med eit ord.

Utgreiinga viser stor grad av synsing rundt politiske spørsmål og i saka kjem det tydeleg fram at det er trusselen for at Vågsøy skulle bli tvungen inn i Stad, som er rådmannen sitt største poeng i saka. Han viser her til ein artikkel i Aftenposten for å synleggjere dette. Kva som er riktig er vanskeleg å spå, men fylkesmannen tilrådde i alle fall ikkje tvang for Vågsøy, men skreiv derimot at Vågsøy kunne stå åleine ei tid.

Ellers meiner Leite at dei tilsette i Vågsøy kommune er «godt sikra» gjennom den inngåtte intensjonavtalen, uten å forklare nærmare kva vurdering som ligg til grunn for ein slik påstand?

Når det gjeld dei geografiske avstandane, så framhevar rådmannen at det er kommunar i dag som har større innbyrdes avstandar enn Kinn, og påpeikar at det med sjøtransport vil gå raskare enn med bil. Leite viser til ny teknologi som kan nyttast for desentraliserte administrasjonar og poengterer at kommunar utan rådhus har vore eit framtidsscenario ei god tid, og viser til eksempel frå Nederland. Leite skriv at dette må sjåast på som ein pilotkommune både i høve transportløysinger og teknologisk drift der ein bør søke om utviklingsmidlar.

Når ein les dette, om lange avstandar og pilotkommune, så må ein kunne stille eit relevant spørsmål til Leite. Er det ein slik nederlandsk pilotkommune som treng ekstra stønad regjeringa ønskjer seg? Er folk i Vågsøy interessert i å vere ein slik pilotkommune med maktsenter langt i sør? Rådmannen skriv heller ingenting om tilhøva rundt identitet og lokalpolitisk styring i si saksutgreiing. Har rådmannen gløymt eigne innbyggarar opp i det heile?

Når det gjeld dette som Leite framhever positivt, som eit pilotprosjekt, så er Telemarkforsking ikkje fullt så imponert og skriv: «Sidan kommunane høyrer til ulike bu- og arbeidsmarknadsregionar blir det krevjande å samarbeide, realisere stordriftsgevinstar og hente ut gevinstar».

God kommuneøkonomi bør vere ein av dei viktigaste føresetnadane for å kunne levere gode tenester til innbyggarane. Når rådmannen hevdar at kommuneøkonomien i Vågsøy blir betre som ein konsekvens av samanslåing med Flora, så er det snart på tide at innbyggarane og lokalpolitikarane får sjå ei taloppstilling som viser at dette er korrekt.

Dette er særdeles vesentleg sidan alle tal som er mogleg å oppdrive viser motsett resultat. Når rådmannen hevder at ein slik pilotkommune bør få tilskot, så erkjenner han i alle fall at dette prosjektet også har ei utgiftsside, som ikkje kjem fram nokon stad. Vidare burde rådmannen gjennom det folkeopprøret ein no ser i Vågsøy vurdere spørsmål om identitet, og også sondere meir rundt korleis det viktige lokademokratiet vil fungere i framtida?

Vil elles minne om at rådmannen bør ha eit sjølvstendig ansvar for å følgje kommunelova.

Viser her til paragraf 23 punkt 2.

«Administrasjonssjef skal påse at saker som legges fram til det folkevalgte organ er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.»

I denne saka hadde regjeringa detaljert informert om fire mål med reforma, og ti konkrete punkt som kommunane skulle utgreie i samband med eventuelle sammenslåingar. Desse konkrete punkta ligg til grunn for Bremanger og dei fleste andre kommunar si handtering av spørsmålet.

Fire mål med reform:

- Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne.

- Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

- Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner

- Styrket lokaldemokrati

samt:

«Kommunereformen er en velferdsreform. Det handler om bedre velferdstjenester der folk bor, nå og i fremtiden; gode skoler, pleie og omsorg når vi blir eldre, trygge barnehager for barna m.m»

Ekspertutvalget for kommunereform har satt opp ti kriterier for kommunene – som alle kommuner må vurdere:

1.Tilstrekkelig kapasitet

2. Relevant kompetanse

3. Tilstrekkelig distanse

4. Effektiv tjenestepruduksjon

5. Økonomisk soliditet

6. Valgfrihet

7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområdet

8. Høy politisk deltakelse

9. Lokalpolitisk styring

10. Lokal identitet»

I Vågsøy måtte som kjent Kommunaldepartementet bistå i arbeidet med å få fram balanserte fakta. I den sammenheng er det urovekkande at vedtak på Stortinget skjedde før resultatet av arbeidet var ferdig.

At dette er ein ekstrem kommune, som dei fleste faginstanser er imot, forsterkar kravet om at innbyggarane må bli lytta til. Vil folk vere med på eit «pilotprosjekt», der maktsenteret blir flytta til Flora, eller ynskjer dei å bu i ein normal kommune med eit fungerande lokaldemokrati?