Sluttinnlegg om Vågsøy i Kinn. Greitt og ugreitt.

Vågsøy i Kinn. Greitt og ugreitt. Sluttinnlegg av Torstein Hagen

Som eg varsla i svaret mitt til motsvar 29.01.18 ville eg kome tilbake, dersom ikkje sentrale opplysningar kom i media på anna vis. No har FjT laga ei sak på dette. Lesaren ser sjølve kva som kjem fram, t.d. om tannklinikken og om møtet i Fosnavågen og uroa knytt til å kunne miste Måløy vidaregåande skule.

Tidspunktet for, og innhaldet i lesarinnlegget mitt må forståast ut ifrå den rådande situasjonen vi har hatt i Vågsøy, spesielt dei siste vekene. Saka om innbyggjaraksjonen, med krav om meir informasjon, og så folkerøysting om Kinn, nærma seg raskt handsaming i kommunestyret. Mediebiletet var sterkt prega av relativt få, men for det meste veldig aktive folk som var negative til Kinn. Nesten ingen av dei mange som var positive, vågde å ytre seg. Dei fleste eg møtte og snakka med, var positive, og veldig mange var frustrerte over at ingen vågde å stå opp for bl.a. sakene eg tok opp i innlegget mitt. Skulle det lukkast å reversere Kinn, noko mange meinte var usannsynleg, måtte ein sjå på alternativa våre. Korleis var utsiktene våre?

Dette var bakteppet for at eg tok støyten med å stå fram. Det hadde sjølvsagt vore lettast og mest behageleg å la vere. No vart det slik, og då takkar eg hermed ganske så mange for all god støtte.

Kort om ordet og fenomenet «rykte». I boka Sapiens, av den brennaktuelle forfattaren Yuval Noah Harari, som nettopp holt eit oppsiktsvekkande foredrag under World Economic Forum i Davos, får lesaren innsikt i utviklingsprosessen for menneskearten Homo sapiens, altså oss, fram til slik vi er i dag. Han forklarer at evna til å dele viktig informasjon, altså spreie rykte i flokken sin , og i andre flokkar, har vore avgjerande for at arten har overlevd og utvikla seg. Han illustrere dette enkelt med at dei evna å spreie rykte om at det t.d. var observert løver i området. Så rykte er ikkje utelukkande negativt, det kan nokon gonger vere avgjerande viktig.

Så til sakene:

Tannklinikken i Måløy:

Tortein Hagen driv ryktespreiing, det må vere ei misforståing, og dette gjaldt ikkje klinikken i Måløy, blir det sagt. Så stadfestar Bjørlo i eiga sak i FjT 02.02.18, at dei to ordførarane har arbeidd med ei sak som også vedkjem tannklinikken i Måløy. Innbyggjarane i Selje skulle få velje mellom klinikkane i Måløy og Eid.

Dersom fleire vel å nytte Eid, og færre Måløy, får ein fort for liten kapasitet i Eid, og for stor i Måløy. Fylkeskommunen må drive økonomisk og rasjonelt også innanfor område tannhelse. Då ville vel konsekvensen fort blitt overføring av ressursar frå Måløy til Eid?

Kystvegtraseen:

Det vart fort slik at Selje vart med i arbeidet for å prøve å flytte vegen bort frå kysten. Dette finn lesaren sjølv dokumentasjon på mange stader. Så veit vi at Alfred Bjørlo stemde for den ytre traseen no sist saka var oppe til handsaming. Dette er sjølvsagt alle som bur på kysten veldig tilfredse med!

Møtet i Fosnavågen og Måløy vidaregåande skule (MVS):

Utklipp frå eiga sak i Fjt.02.02.18

«Fjordenes Tidende har imidlertid konkrete opplysninger på at én navngitt Eid-politiker skal ha snakket om skoletemaet, og at dette skjedde i en uformell setting på kveldstid under Fosnavåg-samlingen.»

Det er sjølvsagt ikkje ulovleg for politiske parti å ønskje å samle alt. Dersom det er politikken deira, står det kanskje også i partiprogrammet deira? Då må det vel også vere ok å vere opne på det. Eg meiner i alle fall det er viktig at folk veit.

For lesarar som ikkje kjenner meg, eller ikkje veit kvar eg arbeider, skal eg kjapt klargjere det. Eg er 64 år, starta som lærar ved Måløy vidaregåande skule i 1983. Gjennom prosessar for tilsetjing av nye medarbeidarar, flest pedagogar, har eg som tillitsvald i Utdanningsforbundet i rundt 20 år, fått delteke i intervju og gjeve råd ved tilsetjing av så mange utruleg dyktige og engasjerte kollegaer.

Eg elskar arbeidsplassen min, i eit flott kollegium, med høg kompetanse på utruleg mange fagfelt, som saman får «låne» og arbeide samvitsfullt for utvikling, vekst og læring med alle desse fantastiske kjekke ungdomane. Skulen får ofte tilbakemeldingar som gjer oss alle veldig stolte. Og det er altså alt dette positive og verdifulle her vi står opp for, og prøve å verne.

Alfred Bjørlo er, som sikkert mange veit, nestleiar i opplæringsutvalet i fylket, og dermed også med på å vere sjefen for meg og skulen vår. Han har vore, og er ein dyktig og viktig støttespelar for MVS. Så dermed er vi kanskje begge like årvakne for alt som kan true oss, om enn ikkje alltid like urolege for det same.

Difor er eg undrande til måten og undertonen Bjørlo møter bekymringane mine/våre på. Eg syns den er uheldig. Folk kjem til meg, og spør seg kvifor han vel ein slik tone i svara og uttalene sine, der alt blir omtala som ryktespreiing, det blir sausa saman og tåkelagt i ein haug av karakteristikkar som teke ut av lause lufta, utan rot i verkelegheita, lause rykte. I staden kunne han nytta høvet til å ha opplyst og forklart lesarane om rett eller gale i innhaldet i påstanden eg kjem med. Mange kallar dette ein nedlatande hersketeknikk. For det eg påstår, retta mot Osdal/Bjørlo, er det om tannklinikken i Måløy.

Påstanden om ein stor samla vidaregåande skule på Eid er sjølvsagt ikkje retta mot ordførarane, eg adresserte ordførarane der eg meinte ordførarane, og det trur eg dei forsto godt heilt frå lesarinnlegget mitt kom på trykk. Bjørlo har jo sjølv stadfesta å ha høyrt rykte om det.

Grensejusteringa av Bryggja:

Bryggja-saka har sjølvsagt også engasjert voldsamt i det eg vel å kalle Rest-Vågsøy, og mange har fått med seg mykje av det som har føregått. Og dei har prøvd å forstå kvifor dette skjedde. Bjørlo viser, som rett er, til at dette jo var folkeviljen på Bryggja, og at statsråd Sanner dermed vedtok grensejusteringa slik lova seier. Då var det jo opplagt og enkelt kva kommunalministeren måtte gå for. Men så opplevde han det likevel som så vanskeleg.

No ser eg i eit lesarinnlegg, skrive av Olav Sølvberg i Måløy, at han har tenkt på om han skal undersøkje nærare heile Bryggja-saka. Så får vi vente og sjå.

Det som i alle fall er viktig for alle oss som bur her i Vågsøy, er å slå ring rundt og verne dei to fylkeskommunale tilboda, tannklinikken og Måløy vidaregåande skule.