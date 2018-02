Kommentarer

Dette innlegget er skrevet av Oddbjørn Nygård fra Blålid.

Vågsøys politikere

I Fjordenes Tidende 26. d.m. fikk avisa kritikk for manglende dekning av festlig åpning av den nye ungdomsskolen.

Det bør være klart at ikke alle i kommunen føler trang til jubel i anledningen.

Både pengebruk og lokalisering er tragisk. Å ikke bruke muligheten til å få en skole med tilgang for skolebuss er ubotelig og lite framsynt.

Det samme er å bruke millionbeløp på riving av godt brukbare bygninger (jfr. vurderinger av fagfolk). Salg av disse kunne gitt penger til kjøp av den tomt som manglet, og mer til.

Det er selvsagt kjedelig når framstående politikere ikke får bilde av seg i avisa.

Men skal man gå til angrep på pressa, bør man helst ha ei bedre sak. Resultatet ble da også en velfortjent påminnelse fra redaktør Wåge om at de som lar seg velge i politikken kan ha viktigere ting å foreta seg enn snorklipping. Og han nevner kommunereformen som eksempel.

Dessverre er han her inne på nok et eksempel på elendig politisk handverk. Selje/Eid signaliserte at de hadde mer å tilby. I stedet for å ta seg tid til fullføring av forhandlinger med disse, duret man gjennom et vedtak om Flora som virker som et kupp for oss utenforstående.

Dette har straffet seg, og tid har vi fått. Over et halvt år senere er 1.500 innbyggere villig til å nullstille hele prosessen for å få informasjon og ta et valg.

Og da møter vi ennå en gang kaoset. Dersom vi skal ha den folkeavstemningen som Høyre «ikke kan utelukke», hva skal vi stemme over?

Mange tror og mener, og har vage forestillinger om at «Kinn» vil ha størst «vekt» i forhold til sentrale myndigheter.

Noen oppfatter valget som enten «Kinn» eller Vågsøy som i dag.

«Kinn» vil bli en geografisk raritet, og med delt administrasjon er det vanskelig å få øye på den innsparing som er intensjonen med reformen.

Tilslutning til «Stad» medfører vel at Eid/Selje må kontaktes på nytt? Blir dette prestisjetap?

For de som gremmes over tap av Bryggja er i det minste «Stad» en smart løsning.