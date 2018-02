Kommentarer

Dette innlegget er skrive av Geir Arne Solheim, Deknepollen

Vi krev sanning, openheit og ærlegdom

Som innbyggjarar i Vågsøy har vi no brått fått lagt eit enormt ansvar på skuldrane våre. Både dei som er for og dei som er imot Kinn kommune må no ta ansvaret for utviklinga av lokalsamfunnet. Vi skal gjennom ei folkerøysting avgjere om lokalsamfunnet vårt vil utvikle seg best i ein større kystkommune eller åleine som før.

Det er enkelt og fullt lovleg å vedta ei folkerøysting i kommunestyret, men det kan vere vanskeleg å etterleve vedtaket for oss som innbyggjarar utan skikkeleg faktagrunnlag. For dette er ikkje noko oppgåve som vi vil ta lett på og vi må sette oss grundig inn i saka basert på eit udiskutabelt faktagrunnlag. Difor må vi stille streng krav tilbake til politikarane våre om faktagrunnlag for avgjerdsla vår - slutt på Fake News og politisk spel!

No krev vi udiskutable fakta!

Folkerøystinga vil vi sjølvsagt ta, for mange av innbyggjarane har bede om det. Men utgangspunktet er at det vert slutt på framlegging av ulike fakta frå politisk hald. Om vi som innbyggjarar i Vågsøy skal bestemme, så må vi vite at politikarane i det minste er samde om faktagrunnlaget.

Til dømes vart det tidlegare trekt i tvil at Kinn ville få 195.000.000 kroner meir i overføringar ved ei samanslåing. Stor debatt og harde frontar. No er alle samde om at dette er fakta. Bra! Men ikkje bra at det vart trekt i tvil med vikarierande motiv! Slikt forvirrar oss som ansvarshavande i saka.

Det må avklarast om Stortinget vil snu:

No er det sagt frå Stortinget i fleire runder at det ikkje er fleirtal for å reversere eit frivillig samanslåingsvedtak. Men likevel vert dette avvist frå fleire i kommunestyret i Vågsøy. Altså to versjonar av den same saka i det same kommunestyret! Dette er ikkje godt nok for oss som er innbyggjarar i Vågsøy som no skal ta ansvaret i saka. Dette må det sjølvsagt gå an å finne ut fakta på! Ei kjapp telefonrunde til representantane på Stortinget burde kunne avklare dette i løpet av neste veke. Det er ikkje godt nok med synsing på dette. Vi må ha namn på representant og hans fastlagde syn på saka i ein tabell. Då veit vi fakta og det politiske skuggespelet kan avsluttast, anten den eine eller andre vegen.

Skulle då fakta vise at fleirtalet på Stortinget ikkje vil reversere vedtaket sjølv om folket og kommunestyret i Vågsøy skulle ønske det, kva er det vi då skal oppnå med folkerøystinga? Stortinget må stadfeste at folkerøystinga vil verte lytta til, elles er det meiningslaust å røyste over noko som er stadfesta ikkje vert lytta til. Det bør vere det minste vi kan krevje avklara no med det aller første, anten ein er for eller imot Kinn!

Kva vil ei eventuell reversering koste:

Dersom då stortingsrepresentantane viser at det er fleirtal for reversering slik somme meiner, så må vi som innbyggjarar få vite nøyaktig kva det vil koste oss. Nokre seier kroner null, andre seier opp mot 25.000.000 kroner (ti millionar meir enn Tall Ships' Races-smellen). Vi som innbyggjarar i Vågsøy kan ikkje akseptere synsing på dette, for det er vi som skal ta ansvaret her. Vi vil ikkje ha noko synsing om at "dette kan ikkje skje for det er urimeleg". Vi vil vite om det blir pluss/minus 25.000.000 kroner å betale tilbake eller ikkje. Punktum. Ja, eller nei. Dette må finnast ut i neste veke, politikarane må semjast om konklusjonen og så informere oss som innbyggjarar. Noko mindre kan vi ikkje akseptere. Slutt med synsing og taktikk. Dette er sanninga sin augneblink!

Vekk med skjulte motiv og fake news:

I slike saker kan vi ikkje ha lause trådar hengande, sjølv om eg veit - etter 26 år med politisk aktivitet - at lause trådar og selektering av fakta er nokre av dei viktigaste politiske verktøya som finst. Det er ikkje godt nok for oss som er innbyggjarar i Vågsøy. Vi finn oss ikkje i det. Vi kan ikkje verte halden for narr i eit politisk spel med skjulte motiv. No er tida inne for sanning, openheit og ærlegdom!

Ein seier at politisk debatt er bra, men det er ikkje alltid politisk debatt berre fordi det er meiningsutveksling. Som ofte er det rein krangling der kvar part tek kvar sin 50 % av sanninga og så skyt ein på kvarandre sine 50 % usanningar. I kommunestyret kan ein kalle det kva ein vil seg imellom, men no er det slutt på moroa. No er det slutt på politisk spel, leik med tal og synsing. No skal vi som innbyggjarar ha udiskutable fakta på bordet slik at vi veit konsekvensane av det vi skal stemme på. Ingenting mindre kan vi akseptere!

Til sjuande og sist vil politikarane heretter kunne skjule seg bak: "det var folket som sa det i ei folkerøysting". Javel, men då må vi i det minste kunne skyte tilbake: "ja, men vi gjorde det basert på dykkar udiskutable faktagrunnlag!".

Avslutning:

Til slutt vil eg berre seie at det kan vere mange av oss som i Vågsøy i dag føler oss stolte og sterke med mange ting på gang i næringsliv, politikk, organisasjonsliv og anna. Men som kronisk sjuk veit eg at vegen er kort til pleiebehandling. Og svært mange av oss er allereie der at ein treng kommunal hjelp døgeret rundt. Noko av det viktigaste vi må sikre framover er gode helsetenester innan pleie, rehabilitering og omsorg, for det er fort at det er dei svakaste gruppene som vert dei største taparane i dei store sakene. No må vi som innbyggjarar ta ansvar for nettopp slike viktige ting framover. Gode råd frå dei som faktisk styrer med denne sektoren bør vi ta med oss i avgjerdslegrunnlaget vårt. Ein periode i Helse- og Omsorgsutvalet i Vågsøy kommune har gjort at eg har enorm respekt for denne sektoren.