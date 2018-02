Kommentarer

Dette innlegget er skrevet av Fredrik Egeberg.

Nok er nok

Vi har en ordfører som sier at når vi endelig fikk avstemming, så er det skadelig for kommunen vår. Denne avstemningen burde vi hatt for lenge siden. Før det ble satt i gang både komiteer og ansettelser. Det er klart at når man har skyndet seg gjennom en prosess, så har man ikke nødvendigvis har hatt tid til å se hva som er folkets mening. Om man da har «glemt» å høre etter, så har det jo vært noen påminnelser. Jeg bor i denne kommunen og forventer at ordføreren i min kommune har min kommune nærmest når ordføreren tar avgjørelser. La meg først avklare en ting: For meg er ordfører kun den offisielle tittel til den som styrer kommunen vår, ikke en kommentar om ordfører som går på person. Etter å ha sett henne på kommunestyremøtet 01.02.18 så har jeg ingen personlige spørsmål til henne.

Jeg personlig føler at måten Kinn har blitt til på er et resultat av et voldsomt hastverksarbeid. Men jeg vil ikke i dag si mer om det. I dag vil jeg si til alle at jeg nå har klart å få til folkeavstemming. Ikke alene, men sammen med alle som signerte. Nå skal vi bestemme oss for hva vi ønsker oss individuelt. Vi trenger ikke være enige med alle som signerte på min liste, Alle ba om mer informasjon og til slutt en folkeavstemning. Dette får vi nå. Denne aksjonen har oppnådd sitt mål! Jeg har også et svar til Amund Gotteberg i kommunestyret. Vi er nok enige i mye, men ikke i alt. Han sa på kommunestyremøtet 01.02 at han hadde mistet sin tro på denne listen fordi jeg kommenterte at jeg ville ha denne saken fortest mulig tatt opp. Dette var ikke fordi at folket ikke skulle få nok informasjon, men fordi at jeg ville unngå at prosessen kom enda lengre før man eventuelt ved et resultat kom frem til et nei. Jeg skrev det, men du valgte å la være å lese eller å kommentere det.

Vi er nå så heldige i denne kommunen, tross alt, at vi har det fantastisk her. Venner og ny familie som jeg har klart å lokke hit, sier at vi bor i indrefileten av Norge her. Det er helt sant! Ingen plass er flottere enn det vi i Vågsøy kan levere. Er ikke mange år siden svenskene la inn Kannesteinen i sin turistbrosjyre!

La oss nå samle oss for vår region. Med eller uten Kinn.

Jeg har i denne prosessen fått tilgang til mye informasjon for eller imot Kinn. Jeg for min del har nå tatt mitt eget valg!

Jeg har til nå styrt underskriftsaksjonen for eller imot Kinn.

Vi har nå fått et vedtak om avstemning. Jeg er veldig glad for det. Nå henter vi inn informasjon fra de som vet noe. Telemarksforskning er en godtatt partner fra begge sider. Litt spesielt at man velger ut ting fra rapporten som er for sin sak da, og stenger ute resten. Men uansett.

Nok er nok. Vi har nå vært gjennom en lengre prosess som har ført til at vi nå skal ha folkeavstemning om Kinn. Jeg er veldig glad for at Høyre til slutt støttet dette. Nå er min jobb gjort. Jeg ba om mer informasjon og så en avstemning. Det har vi nå fått! Nå skal vi alle bestemme oss for hva vi synes om Kinn. Jeg ønsker dere alle et godt valg i så måte!

Alt jeg til nå har skrevet er nøytralt i forhold til ja eller nei til Kinn. Det har handlet om ja eller nei til avstemning. Nå har vi fått dette til, og sammen med dere alle som har signert så skal vi nå bestemme oss for om vi er for eller imot Kinn. I denne prosessen har jeg fått tilsendt mye informasjon. Jeg har lest side opp og side ned. Jeg har diskutert med folk over alt om hvordan fremtiden til kommunen vår bør være. Jeg har vært heldig. Jeg har fått tilgang til masse informasjon. Informasjon som han ført til at jeg nå siste uken har tatt et valg. Jeg vet nå hva jeg mener om Kinn. Det var akkurat dette jeg etterlyste. Jeg for min del er nå i stand til å ta en avgjørelse på om jeg er for eller imot.

Alt jeg skriver fremover er min egen mening, og jeg representerer ikke lenger denne listen. Jeg er veldig takknemlig for at vi nå skal få stemme om dette. Jeg var veldig usikker på Kinn da jeg startet denne kampanjen. De som har kalt den for en nei-kampanje har ikke lest mer enn litt av overskriften av sakene. Dette var en sak om å få mer informasjon og så en avstemning. Ikke mer eller mindre enn det. Alt jeg herved skriver skal ikke forbindes med underskriftskampanjen. Dette av respekt for de som signerte listen som etter hvert ikke skulle ende opp på samme syn som meg i forbindelse med sammenslåingen av kommunene.

Jeg har tatt en avgjørelse om hva jeg mener, basert på all den informasjonen jeg aktivt har klart å lete frem. Jeg har kommet til at jeg er imot sammenslåing av Flora og Vågsøy, om ikke Bremanger blir med frivillig. Om de blir med uten tvang, stiller saken seg helt annerledes for min del.

Jeg ber om at dere alle nå godtar at jeg har tatt mitt personlige valg, og at jeg nå kommer til å svare på mine personlige vegne. Ikke bruk dette mot meg. Som alle i vår kommune, så måtte jeg også til slutt ta et valg om jeg var for eller imot, Det har jeg nå gjort. Dette er bare gjort på vegne av meg selv. Uansett så håper jeg at dere alle finner ut av dette. Finner ut av hva dere ønsker dere av kommunene våre fremover. Ikke minst så håper jeg at dere alle stemmer ved valget om Kinn eller ikke Kinn. Møt opp og stem uansett hva du mener om dette. Dette blir kommunen vår sitt viktigste valg, noensinne!