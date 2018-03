«Neidå, e-posten frå Fjordenes Tidende var ikkje spam»

Kommentarer

Denne kommentaren er skrive av Erling Wåge, ansvarleg redaktør i Fjordenes Tidende.

Dersom du er abonnent på ei eller anna avis, har du nyleg fått melding eller e-post om at du må klikke deg vidare for å godta nye personverninnstillingar.

Eg veit at nokre av dykk har trudd at dette var viruse-postellar spam. Vi har fått fleire telefonar med spørsmål om dette er lureri. Men det er det altså ikkje. Alle media må ha ny godkjenning frå abonnentane sine når det gjeld personvern, slik at de godtek å få tilsendt tilbod og nyheitsvarsel frå oss.

Dette er ein del av eit større personvernregelverk som skal gjelde i heile Europa. Tanken bak reglane er veldig god: at du som forbrukar skal få eit betre personvern i den digitale verda vi lever i. Sjølv om det meste av reglane har vore der også tidlegare, har ikkje Datatilsynet hatt særleg mange ris bak spegelen mot dei som bryt reglane. Før har regelbrot ofte enda med «tilsnakk». Frå 25. mai risikerer ein bøter i millionklassen.

Sist veke kom nyheita om at det hadde kome ut informasjon om 50 millionar amerikanske Facebook-brukarar til dei som styrte valkampen til Donald Trump. Dette viser bare at alle som handsamar data med personopplysningar må skjerpe seg. Det nye regelverket som trer i kraft 25. mai heiter med engelsk forkorting GDPR (General Data Protection Regulation). Og desse fire bokstavane har engasjert dei fleste selskap i heile år. Alle som behandlar personinformasjon, må rette seg etter nye og strammare rutinar. For mange tilsette blir det ein omfattande endring i kvardagen.

Du som forbrukar får betre styring over opplysningar som ligg lagra rundt om i ulike selskap og register. Dersom du ynskjer å byte bank eller forsikringsselskap skal du kunne be om å få ut dei opplysningane dei har om deg – og så skal du kunne gå til ein konkurrent og bruke opplysningane i eit nytt kundeforhold.

For oss i mediehuset blir det også strengare krav. Vi har jo register over abonnentar og annonsørar, og vi behandlar persondata i redaksjonen kvar dag. Personopplysningar treng ikkje være så avanserte – også namn, adresse og telefonnummer er personopplysningar som ikkje skal komme på avveg, sjølv om dei er tilgjengelige på 1881. Det betyr for eksempel at vi må makulere innsendte kryssordløysingar og tips i staden for å sende dei rett til papirgjenvinning. Og vi skal bruke kryptert e-post og meldingsteneste om vi omtalar personopplysningar. Notatblokker skal låsast inne kvar dag, og pultar skal ryddast. Og litt rydding har vi alle bare godt av – også i personvernet! Håpar du med dette stolar på at vi prøver å handtere personopplysningar på ein sikker og trygg måte

Ynskjer alle ei god påske.