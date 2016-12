Dei to nye artistane er Biffy Clyro frå Storbritannia, og Janove, som tidlegare var frontfigur i Kaizers Orchestra, men som no har ei solokarriere.

– For ei julegåve! Livefavorittane Biffy Clyro headlinar Malakoff på fredagen, og tidlegare same dag står Kaizers-kaptein Janove på same scena, skriv Malakoff Rockfestival på si Facebook-side.

Frå tidlegare er det kjent at Karpe Diem, som under P3 Gull vart kåra til årets liveartist, Spidergawd og sogningen Kjartan Lauritzen besøker festivalen i 2017.