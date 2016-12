Laga bok på dugnad

Redaktør Karin Walen Rindal omtalar Hjelle- setra som ei perle blant mange fine setrar i Nordfjord. No har ho saman med fleire aktørar laga bok om staden.

– Boka er ei dugnadsbok ved at det er gardbrukarane som har skrive tekstane. I tillegg har dei plukka fram ei mengd eldre og nyare bilete frå album og PC-ar, som viser aktivitet på setra og setreområdet i eldre og nyare tid, fortel Walen Rindal.

Redaktøren og medforfattarane hadde bokslepp på Hjelle ungdomshus tidlegare denne månaden, og Walen Rindal fortel at setra, som det no er skriven bok om, betyr mykje for folk den dag i dag.

– Oppslutninga om å skrive bok og viljen til å yte noko viser dette. Det er mange som har gått og gledd seg til det ferdige resultatet, seier ho. Det har vore aktivitet i lang tid på setra. Til rundt 1965 slo ein graset på Hjellesetra og tok heim tørrhøyet. Frå 2009 har ein hatt ei årleg slåttehelg som det er stor oppslutnad om.

– Den helga er det òg gudsteneste på setra. Saman er dette aktivitetar som skaper fellesskap, og slåiinga gjer at setra står fram som velstelt og fin, til glede for alle som kjem opp der, fortel Walen Rindal.

– Området er framleis eit ynda turområde, slår redaktøren fast.