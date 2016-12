– Viktig å vise fram det som skjer i regionen

Føleide er prosjektleiar for årets juletreff, der det onsdag før jul allereie var 26 bedrifter og 102 personar påmelde.

– Vi har trua på at det kan bli fullt i år, så det kan vere lurt å melde seg på, oppmodar ho.

Juletreffet blir i år 28. desember i Turnhallen i Måløy. Årets komite har valt å tilføre noko nytt til arrangementet, som dei håpar fell i smak.

Viser fram moglegheitene I år blir det tradisjonelle juletreffet flytta til Turnhallen i Måløy. Komiteen ønskjer med dette å skape eit meir intimt og sentrumsnært treff.

– Vi har eit underordna fokus på reiseliv og utvikling i regionen. Dette gjenspeglar seg i underhaldninga, i maten og i konkurransane, seier Føleide, som tykkjer det er viktig å tilføre noko aktuelt til Juletreffet.

– Og neste år er det sikkert eit anna tema som står på tapeten. Vi kan ikkje røpe for mykje, men nokre overraskingar blir det.

– Kvifor er det viktig med slike treff?

– Det er viktig at ein viser fram alt det spennande som skjer i regionen og dei moglegheitene ein har her. Samtidig er det ein viktig arena for nettverksbygging og eit utstillingsvindauge for næringslivet. Juletreffet er for alle som interesserer seg for det som skjer i regionen vår, sler ho fast.