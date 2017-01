Rekordmange såg Lars i premieren

Med 876.000 sjåarar er dette den mest sette Farmen premieren nokonsinne, melder TV2.

Barmen, som er deltakar i kjendisutgåva av Farmen, skal saman med 11 andre norske kjendisar bu på garden Storøy gard i Bamble i Telemark. Her skal dei drive garden, gjennomføre ulike oppdrag og kjempe om å gå sigrande ut av konkurransen.

Det skal i løpet av vinteren visast 30 program frå livet på garden.

– Nokre har gardserfaring frå før, men for enkelte er dette ei heilt ny og ukjend oppleving, skriv TV2 om det første programmet som gjekk på TV måndag kveld.

Barmen er blant dei deltakarane som har gardserfaring frå tidlegare.

– Målet mitt er å vere her lengst mogleg. Eg driv eit småbruk til vanleg, og meiner at eg er ein stor ressurs her, sa Barmen til TV2 i forkant av innspelinga.

Han trur også han kan dra nytte av bakgrunnen som kokk.

– Det er ingen matfest her, akkurat. Men eg finn stadig fleire råvarer, så forhåpentlegvis får eg kokkelert litt etterkvart.