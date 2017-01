Gler seg til å vise fram moglegheitene

Signe Bakke Svarstad er dagleg leiar for ungdombedrifta Framflyt, som 19. januar arrangerer næringslivskonferansen med same namn. Bakke Svarstad vart intervjua i vår Fort sagt-spalte fredag 13. januar:

Namn: Signe Bakke Svarstad

Alder: 18 år

Adresse: Måløy

Sivilstatus: singel

Yrke: student

Aktuell med: Dagleg leiar for ungdomsbedrifta Framflyt, som arrangerer næringslivskonferansen Framflyt 19. januar i Samfunnshallen.

– Kort forklart – kva er Framflyt?

– Ein konferanse med mål om skape forbindelsar mellom ungdommen og det lokale næringslivet. Konferansen gir eit innblikk i næringslivet, og informerer om alle moglegheitene som finnast i vårt nærmiljø. Konferansen blir arrangert av ungdom for ungdom.

– Er alt klart for 19. januar?

– Etter å ha jobba jamt med konferansen heile skuleåret, byrjar vi å kome i mål. Vi byrjar å sjå resultat av alt arbeidet vi har lagt ned, og gler oss til det endelege produktet.

Elevene skal lage sin egen vri på konferansen

– Til saman blir det i underkant av 600 deltakande på konferansen. Desse er elevar frå Måløy vidaregåande skule og frå ungdomsskulane i Vågsøy, Selje og Stad. I tillegg kjem det representantar frå ulike opplæringsinstitusjonar i fylket. Særleg velkomen ynskjer vi hovudsponsorane våre Marine Harvest, Coast, Baatbygg og Nordfjord Vekst.

– Og kva står på programmet?

– Nytt av året er at vi har sett eit tema for konferansen – Nordfjord ut i verda. Vi ynskjer å vise at ein kan gjere det stort og nå ut i verda frå vesle Nordfjord. På programmet står det difor innslag frå bedrifter som opererer på internasjonale marknader, som Stadt Towing Tank, OMT Tech, Coast, Stadpipe og Local Host. Årets konferansier er Gro Caroline Flølo, som vil lede oss gjennom dagen. I pausen er det lagt opp til mingling i fleirbrukshallen. Her vil det vere moglegheit for å komme i kontakt med ulike bedrifter og linjer frå Måløy vidaregåande skule som stiller med stand. I tillegg vil det vere god mat og ei rekke konkurransar med freistande premiar.

– Kvifor er Framflyt viktig?

– Framflyt er eit viktig tiltak som bidrar til vekst i regionen. For at regionen skal kunne vekse og utvikle seg slik som vi ynskjer i framtida, er det essensielt at folketalet aukar. Med andre ord må ungdomen flytte tilbake, for det er ungdomen som er framtida. Men for at vi skal ynskje å flytte heim, må vi vere klar over at vi har noko å kome heim til. Framflyt spelar her ei viktig rolle for spreie informasjon om alle moglegheitene som finnast i nærmiljøet vårt.