Spiller på det sosiale

Under Måløy LAN som arrangeres denne helga møtes barn og unge fra flere kommuner for å spille data og være sosiale.

- Det handler mye om det sosiale også, men for meg er det nok datainteressen som gjør at dette er det åttende LAN vi arrangerer, sier LAN-sjef Sebastian Fløysand Kvalheim (16) som sammen med et crew på rundt 15 arrangerer helga for rundt 80 spilleglade.

- Her er folk fra 10 til 35-36 år, og fra flere kommuner, sier Fløysand Kvalheim.

Det var lagt ut 80 billetter til LAN-festen, og bortimot alle disse forsvant.

