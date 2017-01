Forteller om sin ukjente fortid

Den ukjente fortiden til 53-åringen fra Barmen kommer fram i en TV 2-artikkel.

Lars Barmen ute av «Farmen kjendis» Den kjente kokken Lars Barmen tapte søndag kveld tvekampen mot Jarl Goli og måtte med det forlate Farmen-gården.

Søndag måtte kjendiskokken forlate Farmen-gården etter at han ble slått ut av motstander Jarl Goli under en tvekamp i øksekasting. Hele 1,1 millioner seere fikk med seg den spennende tvekampen.

Barmen forteller til TV 2 at han likte å leve som man gjorde for 100 år siden, slik konseptet er i «Farmen kjendis». Han er som nevnt opprinnelig fra Barmen i Selje kommune, og tilbringer tre måneder i året på gården sin på øya, der alt er restaurert på «gamlemåten».

Tidligere har han også bodd på et Dominikaner-kloster i Paris. Der bodde han i tre måneder, mens han jobbet på en restaurant som lå vegg-i-vegg med klosteret.

– For alle er det sunt å oppleve at man må ikke være en del av det materalistiske jaget for å leve et godt liv. Munkene hadde hver sin lille bag med personlige eiendeler; det var alt! Jeg bodde der fordi det var billig og jeg jobbet på restauranten vegg-i-vegg, men jeg ble fascinert av motpolene til livet mange andre lever. Og jeg har aldri møtt folk som har hatt det bedre, sier Barmen til TV 2.

Han har også bodd ett år i jungelen i Malaysia.

– Møtene med andre typer mennesker - og religioner - har gitt meg et videre perspektiv på tilværelsen, noe jeg er takknemlig for. Jeg ble lei av 5-stjerners hoteller, for å si det sånn, sier Barmen til TV 2.