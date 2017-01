Munkene i Selje skal dykke etter korset igjen

Alle er velkommen til å delta på markeringen.

VIDEO: Her dykker de etter korset i det iskalde vannet

– Abbedissa for det Patriarkale Stavropegiske Klosteret av dei Heilage Kong Olav og Profet Elias, Gerontissa Thavoria, vil også komme sammen med Nonner fra deres Klostersamfunn, heter det i en pressemelding.

Markeringen finner sted i gjestehavna i Selje.

Som en del av feiringen blir vannet velsignet, og et trekors vil bli kastet ut i havet.

Dette er en mer enn 2000 år gammel tradisjon.

– I den ortodokse tradisjonen blir det dykket i vannet for å hente opp korset. Det er en velsignelse for alle som deltar, men spesielt for personen som først fanger korset. Alle er velkomne til å delta i å dykke etter korset i vannet.

Etter gudstjenesten på kaia er alle velkomne til å drikke kaffe på Klosteret i det «Gule-huset», rett ved Coop Prix i Selje.