Kjem tilbake hit

– Med terningkast 5 frå fleire store aviser og musikkmagasin i Norge, så er det ingen tvil om at dette blir ei stor musikalsk oppleving i ditt kulturhus i Vågsøy, skriv arrangørane i ei pressemelding.

Trur på raskt utselde billettar Ronny Silden Totland trur spesielt Raske menn vil dra fulle hus i Nordfjordhallen i vinter.

Claudia Scott er nominert til årets Spellemannpris 2016 for beste album med «Let The Ribbons Fly». Scott sitt førre album, «Follow The Lines», gjekk heilt til topps og vart heidra med Spellemannprisen for beste album i 2015.

– Det blir lagt opp til en sittende konsert med amfi denne kvelden, fortel arrangørane i ei pressemelding.

I fjor hadde Claudia Scott hadde en felleskonsert med Henning Kvitnes i Turnhallen.

– Her var det fullt hus og god steming, samanfattar arrangørane.