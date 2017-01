Rekordmange søkere til musikkfond

Åtte artistar er plukka ut og kan kome litt nærare sine draumar.

Det var mange som søkte om støtte til innspeling i året som gjekk. Av desse vart seks stykkar plukka ut i tildelinga før jul.

– Dette er musikarar som vi finn innanfor mange sjangrar og viser at fylket har ei stor breidde av artistar på høgt nivå, skriv Sogn og Fjordane Musikkfond (SOMU) i ei pressemelding.

Dei som får støtte er Line Dybedal (frå Selje), Ole Nilssen, Martine Håland, Elida Høgalmen, Atilla og Steinar Karlsen.

Alice Kucevic Hugøy blei årets deltakar i talentprogrammet, og Erlend Apneseth Trio fekk støtte til turné.

Fondet har eksistert sidan 2012 og er per no den einaste tilskotsordninga for musikk i Sogn og Fjordane, heiter det i pressemeldinga.