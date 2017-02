Slik gikk det for de lokale deltakerne

Flora-Bremanger Brassband konkurrerer i tredje divisjon og havnet på en 11. plass med 83 poeng. Kjølsdalen musikklag konkurrerer i fjerde divisjon og havnet på en 6. plass med 87 poeng.

– Vi består i divisjonen, og det var det vi hadde håpet på. Det er en veldig fornøyd dirigent du snakker med, sier Johnny Sælemyr i Bremanger-Flora Brassband på telefon fra Bergen.

Brassbandet har den siste tiden hatt en del utskiftninger og på bakgrunn av det var det stor spenning rundt om de skulle klare å holde seg i tredje divisjon under årets norgesmesterskap.

– Det skulle nesten ikke være mulig å bestå i divisjonen med så lite øving og såpass stor utskifting som vi har hatt, understreker dirigenten.

Stykket som brassbandet fremførte under gårsdagens konkurranse er ifølge dirigenten et stykke som brukes som pliktnummer i 1. divisjon i England.

– Det er et hinsides vanskelig stykke, og det blir spilt av divisjoner som er flere hakk over oss her i Norge, sier han.

– Vi tok en stor sjanse. Det var noe vi måtte gjøre for å få progresjon i bandet og holde oss på nivået. Vi måtte la de nye musikerne prøve seg på noe som er såpass vanskelig. Og det var et stort øyeblikk i går, da vi gikk av scenen og kunne kjenne på at vi hadde gjort en god framførelse.

Til sammen var det 31 musikere i Bremanger-Flora Brassband som sto på scenen under konkurransen i går.

