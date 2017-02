Ny artist klar for årets festival

Om artisten skriv festivalen at Frank Carter & The Rattlesnakes er ei overdose med rein energi, aggressivitet, musikalitet og kvalitetspunkrock med den tidlegare Gallows- og Pure Love-forsangeren i front.

– Vi er strålandes nøgde med å kunne ønskje velkomen England sin tøffaste punkrock-artist akkurat no, seier festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal.

– Etter ein liten periode vekke frå det største rampelyset er Carter tilbake, sterkare enn nokon sinne, med sin personlege musikalske vendetta. Bandet er superaktuelle med det nye albumet Modern Ruin, som framkallar euforiske rockekjensler i Malakoffleiren. Vi meiner faktisk at Frank Carter og Co leverer den beste punkrocken frå øyriket akkurat no, skriv festivalen.

Med dette er Biffy Clyro (UK), Karpe Diem, Turboneger, Frank Carter &TR (UK), Dubioza kolektive (BH), Janove, Spidergawd, Kjartan Lauritzen og Dagny klare for årets utgåve av festivalen.

9 av dei 30 artistane som skal stå på scena under festivalen er no slept.