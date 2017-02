Ny Malakoff-headliner klar

- Åge har sidan slutten av 1960-åra vore ein av dei fremste representantar for norsk rockmusikk og er kjend som ein av skaperane av det herlege fenomenet «trønderrock», samt for sitt bidrag til å få norske tekstar akseptert i rockmusikken. Dei har berika liva våre med klassikarar som Levva Livet, Lys og Varme, Dains Me Dæ, Rio De Janeiro, Fire Pils Og En Pizza, Deksgutten, Eldorado, Rosalita og mange, mange fleire. Med utallige prisar og utmerkingar er Åge kanskje det største rockeikonet vi har her til lands, og det er lov å glede seg litt ekstra når Noreg sitt svar på «The Boss» står på plakaten. Åge og gjengen har perfeksjonert livemusikk til folket gjennom 40 år på vegen og har neppe vore betre enn akkurat no. Det er ei verkeleg stor glede og ære å få ynskje sjølvaste Åge Aleksandersen & Sambandet velkomen til Malakoff17!, skriv festivalen i ei pressemelding torsdag.

Åge Aleksandersen har spilt på Malakoff Rockfestival ein gong tidlegare - i 2007.

Fra før er det klart at Biffy Clyro, Karpe Diem, Turbonego, Frank Carter & The Rattlesnakes, Dubioza Kolektiv, Janove, Dagny, Spidergawd og Kjartan Lauritzen kommer til årets festival som vert arrangert 20.-22. juli.