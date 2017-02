Anders Hoff spøkte med Kvalheim

Da Anders Hoff, før et musikalsk innslag med Mozart, spurte om det var noen fra Kvalheim i salen, rakk en stakkar på første rad opp hånda etterfulgt av komikerens overbærende oppfordring til vedkommende om heller å bruke de to minuttene innslaget varte på Mozart-kuler eller blank sprit.

Gamle lokale stereotyper var dermed et av triksene trioen brukte for å få med seg publikum, til stor latter i salen.