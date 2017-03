Klart for countryfest

Good Ol’ Boys: Arne Benoni & Ottar Big Hand Johansen slapp ny CD 1. februar og er i heile februar og mars ute på ein landsomfattande kulturhus-turné, i tillegg til festivalar til sommaren og hausten. Og laurdag 4. mars kjem dei altså til Nordfjordhallen i Vågsøy.

Dei to har heldt på så lenge vi kan hugse. I 2015 feira Ottar Big Hand heile 50 år som artist. På lista over høgdepunkt trekk han fram mellom anna minnerike framføringar på Bluebird Café i Nashville og to Spellemannnpriser.

– Trygge, hardføre, ramsalte karar med djupe røter i eit dramatisk landskap av fjell og jord, hav og strie strøymer er beskrivinga av duoen. Begge har respekt for dei nådelause omgivnadane der kystfolk til alle tider klorte seg fast, trossa storm og illsinte bølgjer, ofte med livet som innsats, heiter det i ei presseskriv frå bandet.

Når Benoni og Johansen kjem til Nordfjordhallen, kan du altså forvente deg eit skikkeleg countryshow.