No kan du prøve deg på ei stor scene

– Jyplingscena er Malakoff si regionale ungdomssatsing. Her ynskjer vi, i samarbeid med NRK Sogn og Fjordane/NRK Sommarlutt, å kome i kontakt med unge lovande, spelekåte og ambisiøse artistar/band frå regionen som verkeleg ynskjer å vise seg fram for eit større publikum under Malakoff Rockfestival 2017, fortel festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal.

Scena vil ligge i Nordfjordeid sentrum ved Sparebanken Vest og festivalleiinga har satt følgjande påmeldingskriterie:

ambisjon og spelelyst

vere frå regionen

må ha laga eigen musikk

vere i alderen 14-25 år

ikkje avhengig av sjanger, men vi skal plukke ut nok rock

Påmeldingsfristen satt til torsdag 23. mars