Drilla seg til gull

Over 500 korpsmusikanter og drillere bidrog til en musikkfest i Florø lørdag.

– Dagen har vært begivnehetsrik med 18 korps og 2 aspirantkorps i ilden, og hele 114 drillere har vært på gulvet, heter det i en pressemelding fra arrangørene.

To lokale korps deltek i Nordvesten Laurdag 18. mars deltek Kalvåg Skulemusikk og Kjølsdalen Skulemusikk i NMF Nordvesten som blir arrangert i Florø.

Nordvesten Sogn og Fjordane er fylkesmesterskapet for skolekorps, generasjonskorps og drill. I år var Florø Skoles Musikkorps teknisk arrangør for korpskonkurransen, mens Florø Drill var teknisk arrangør for drilldelen av konkurransen.

NMF Nordvest er Norges nest største korpsregion med nærmere 7000 medlemmer og 219 korps. Regionen består av fylkene Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Slik gikk det med de lokale aktørene:

Brass 2. divisjon:

3. plass Kalvåg Skulemusikk

4. plass Kjølsdalen Skulemusikk



Drilldans duett, junior beginner:

3. plass Svelgen - June Adine Hjortland og Andrine Midtbø

4. plass Svelgen - Ina Leirvik og Malene Solvang

5. plass Nordfjordeid - Sara Torheim Frislid og Cecilie Navelsaker

6. plass Nordfjordeid - Ina Kristin Breidablikk og Camilla Aarvik

Drilldans duett, preteen beginner:

1. plass Nordfjordeid - Lilly Andrea Torheim og Linnea Lillestøl

Drilldans solo, junior beginner:

1. plass Nordfjordeid - Sara Torheim Frislid

3. plass Nordfjordeid - Cecilie Navelsaker

Drilldans solo, juvenile:

1. plass Skavøypoll - Ellie M. Longva

Drilldans solo, preteen beginner:

3. plass Skavøypoll - Mia Silden

Drilldans tropp, junior 3. divisjon:

1. plass Svelgen

3. plass Nordfjordeid

Drilldans tropp, juvenile:

1. plass Nordfjordeid tropp B

2. plass Svelgen

4. plass Nordfjordeid tropp A

Drilldans tropp, preteen:

1. plass Skavøypoll

Du kan lese mer om arrangementet i Fjordenes Tidende tirsdag.