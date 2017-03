Kortreist poesi og prosa på biblioteket

Då kjem nemleg Marianne Clementine Håheim (29) og Kjersti Wøien Håland (28) til Vågsøy Folkebibliotek for å fortelje om forfattarskapen sin. Hege Lothe leiar den litterære samtalen.

Fylkesbiblioteket står bak turnéen «Unge stemmer frå Sogn og Fjordane» i samarbeid med biblioteka.

– Håheim og Wøien Håland har begge sterke historier å fortelje, og dei eksperimenterer samstundes med uttrykk og form, seier fylkesbiblioteksjef Siri Ingvaldsen.

Ho håpar mange vil ta turen til biblioteket for å bli kjende med dei to som har hausta ros og god kritikk for utgjevingane sine.

– Det er jo ekstra kjekt når to frå fylket er blant dei nye stemmene som har markert seg i norsk litteratur dei siste åra, fortel ho i ei pressemelding.

Lærte teknikkar frå kjend målar Det var nær fullt hus då Vågsøy kulturskule hadde vernissage på Nikolai Astrup-utstillinga si.

Begge forfattarane skriv både dikt og prosa, og dei er begge representerte i antologien Ren poesi (2015), som inneheld dikt som først var publiserte på biletdelingstenesta Instagram.