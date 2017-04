Prisvinnande fotograf stiller ut i Selje

– Ho har hatt fleire utstillingar i Tyskland med ein annan serie, men dette blir første gong hos meg, fortel Thomas Bickhardt, som driv studiogalleriet og kursstaden BickBlikk i Selje.

Utstillinga med Lara Wilde blir opna søndag 2. april og kunstnaren vil sjølv delta på opninga.

Bileta viser det indre landskapet av bymenneske i sine mørke, einsame omgivnadar.

– Lara har vore trainee på fotografi og digital bildebehandling hos meg for ti år sidan, før ho gjekk til fotografutdanninga med fagbrev i Berlin. Ho har også mellom anna vore på folkehøgskule på Sørlandet, seier Bickhardt om eldstedottera sin bakgrunn.

– Ho har planlagt ein større utstillingsturné i Europa, og den vil starte her ute sidan det var her fotoutdanninga starta, fortel han og legg til at han opnar galleriet også neste helg på førespurnad.