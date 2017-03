Skal vise fram breidda av ung kultur

31. mars til 2. april skal ungdomane delta på sceneframsyningar og ei utstilling, der fleire lokale talent skal delta.

Eit fagpanelet skal plukke ut 30 ungdommar som får tilbod om å representere fylket på den nasjonale UKM-festivalen.

UKM Selje og Vågsøy: Disse går videre til fylkesmønstringen

Line Dybedal har lang fartstid som deltakar i UKM og skal vere med i fagpanelet.

– Det er så utruleg mange måtar å uttrykk kunst på. Det handlar ikkje nødvendigvis om kven som kan spele fortast, synge høgast eller danse teknisk riktig. Det har også mykje med utstråling og formidling å gjere, seier Dybedal.

Ungdommene henter inspirasjon fra hverandre Under UKM kan ungdommer dele ideer med hverandre, og det inspirerer dem til å fortsette med det de brenner for, tror Rakel Sørhaug fra Bryggja.

Innslaga og utstillingsarbeida som går vidare skal representere breidda av ung kultur.

– UKM er ein viktig arena fordi det er mogleg for alle vise seg fram. Ein får super trening. Det er ofte slik at når ein fyrst har kome under «UKM-vengja» så held ein seg der – gjerne i mange år, seier Dybedal i ei pressemelding.