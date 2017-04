Garanterer god stemning

– Vi håper på fullt hus, og kan garantere god stemning, forteller vågsøybandet.

Lørdag 8. april sparker de i gang påska med et helaftens arrangement på restauranten San Marino i Måløy.

– Det er et fantastisk sted for live musikk. Alt ligger til rette for en bra kveld, sier de.

Kvelden starter med en akustisk konsert i «teltet» på San Marino, der det også vil bli servert tyrkisk mat til dem som ønsker det. Her kan man velge om man vil kjøpe billett til middagen og konserten, eller bare konserten. Senere på kvelden flytter konserten seg til «dancingen», der stemningen blir en litt annen.

– Det blir to helt forskjellige opplevelser. Først blir det kun akustisk, og så blir det mer fart og fres på den elektriske konserten senere. Og kommer man tidlig får man mer musikk for pengene, smiler bandmedlem Kristin Oldeide.

Dette er et konsept bandet først prøvde under konserten i Turnhallen i 2015, og noe som har vist seg å være vellykket.