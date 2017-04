Lokkar med fleire band i påska

Namn: Sigbjørn Kvalheim

Alder: 58 år

Adresse: Bondehaug-vegen på Kvalheim. Eg er så nøgd med adressa vi har fått.

Sivilstatus: sambuar, men denne veka grasenkemann

Yrke: sjåfør for Posten

Hobby: konsertarrangør

Aktuell med: er med i styret til Musikklubben i Måløy, som byr på konsertar på Jibben denne påska

– Kva planar har de for påska?

– På Skjærtorsdag spelar The Poor Boys CC Revival Band, og på påskeaftan kjem Elisabeth Kristensen og The Strolling Wolves.

– Fortel litt meir om jammen.

– Elisabeth er ein trubadur som Jibben har booka sjølv. Ho er skikkeleg flink. Vi har fått med The Strolling Wolves med Kyrre Stegane, Kristoffer Refvik, Marte Myklebust og Svein Åge Lade Lillehamre. Eg trur dette kjem til å bli veldig bra.

– Og kven er The Poor Boys CC Revival Band?

– Norges råaste Creedence tribute-band. Creedence er tidlaus musikk som går for dei fleste, uansett om ein likar country, blues og rock and roll. Dei har vore i Måløy før og likte seg så godt at dei ville kome tilbake. Førre gong dei var her var stemninga heilt topp.

– Nøgd med programmet?

– Ja, eit triveleg påskeprogram med høg kvalitet. Så kan det hende at det dukkar opp nokre gjesteartistoverraskingar. Eg vil også nytte anledninga til å oppmode folk til å få med seg D’Mens på San Marino, sjølv om vi ikkje har noko med det å gjere. Dei er så utruleg flinke.

– Kva er det kjekkaste med å vere med i musikklubben?

– Når vi har hatt ein konsert og du ser at folk er gira, glade og har hatt ei god oppleving, då får vi betalt. Då skjønnar du at du gjer noko som er riktig.

– Kven sit i styret?

– Eg, Jeanette Jensen, Reidun Grønnevik, Ole Midtgård, Finn Bøe og Annette Myre Silden. Bjørn Tungevåg er også med i styret, han berre veit det ikkje.

– Og kva planlegg denne gjengen for 25-årsjubileum i 2018?

– Vi må markere det på eit vis, helst gjennom heile året!