Skal utvikle fem Draumeplassar

– Eg håpar på mange søkjarar og stort lokalt engasjement, seier Dag Vea, som er prosjektleiar for Draumeplassen.

4H Sogn og Fjordane la ut konkurransen på nettsida naturmøteplass.no i slutten av mars, og interessa er allereie stor. Konkurransen vil vare fram til 21. mai og vinnarane blir kåra 1. juni.

Får 4H-venner for livet Lørdag åpnet Troda 4H på Davik dørene til den nye naturmøteplassen i Langedalen for en rekke andre lokale 4H-klubber.

– Vi har fått veldig god respons. Eg har i alle fall blitt kontakta av 15 lokale eldsjeler som vil høyre om prosjektet. Mange ser dette som eit høve til å i lag med andre organisasjonar for å skape ein felles arena i lokalsamfunnet. Engasjementet er høgt og eg høyrer at det er mange som brenn for ideen sin, fortel Vea.

– Naturmøteplassane er samlingspunkt for lokalsamfunna der ein får gode naturopplevingar. Plassane er opne for alle og supre både for aktivitet eller som start eller avslutning på ein tur, forklarar prosjektleiaren.

4H Sogn og Fjordane har satsa mykje på naturmøteplassar dei siste åra. Frå 2014 til 2016 gjennomførte fylkeslaget prosjektet Møteplass: Naturen, med fleire nye naturmøteplassar i fylket som resultat.

4H har også utvikla byggepakkar for naturmøteplassar med teikningar, materialliste, budsjett og tips til bygginga, samt nettsida naturmøteplass.no. På nettsida finn ein både tips til vidareutvikling av naturmøteplassar, men ikkje minst ei rekkje gode verktøy for dei som vil skape ein ny naturmøteplass.

I 2015 gjennomførte 4H den første Draumeplassen-konkurransen i fylket, og kåra den gongen to vinnarar som fekk 50.000 kroner kvar og prosjekthjelp. No stiller Gjensidigestiftelsen med nye midlar, slik at heile fem vinnarar kan kårast.

– Eg trur vi har treft godt ved å lyse ut ein slik konkurranse. Dette mobiliserer mange lokalmiljø, og kan vere utløysande for å få skapt nye arenaer for fysisk aktivitet og læring om naturen, fortel Vea og held fram:

– Eg ser for meg at Draumeplassen fort kan bli ein nasjonal konkurranse. Vi har lagt til rette for at ein lett kan realisere lokale idear ved å gje økonomisk støtte og tilgang til ei nettside med eksempel på ulike naturmøteplassar, prosjektutviklingsverktøy, byggepakkar, teikningar og andre verktøy.