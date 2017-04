Serverte journalistisk sjølironi i mange roller

Med det nye klubbkonseptet til Nordfjordhallen, fikk de oppmøtte en intim og humoristisk kveld sammen med Roy Aron Myklebust.

Komikeren med de mange rollene, som tidligere har vært bosatt i Vågsøy, satte pris på konseptet.

– Jeg synes at det var en veldig fin økt. Det så litt skummelt ut en stund med tanke på publikum, men det kom rundt sytti stykker. I tillegg så var det et veldig flott opplegg der borte med god og intim stemning på grunn av alle småbordene i stedet for at folk satt på hver sin stol rundt omkring i salen. Sånn sett synes jeg at det ble en veldig fin kveld, forteller Myklebust som ikke bare spiller journalist, men som også jobber som det i Fjordingen i Stryn.

Myklebust legger ikkje skjul på at noe av inspirasjonen er hentet fra redaksjonslokalene til lokalavisene.

– Det meste handler jo om Gudvald, men det er klart, jeg jobber i bransjen sjøl og veit litt om hvordan det er og hva som blir sagt om utgivelser og så videre. Det er viktig å ha litt sjølironi, avslutter Myklebust.