– Her kan alle vere med

Namn: Jon Sivert Thue

Alder: 52 år

Adresse: Åheim

Sivilstatus: gift med Sigrid

Yrke: vaktmeister i Vågsøy kommune

Hobby: friluftsliv sommar som vinter, ungdomsklubb på Åheim Misjonshus og Idrettslaget

Aktuell med: Er med i Åheim idrettslag, som arrangerer 1. mai-løp.

– Dette har vel etter kvart blitt ein lang tradisjon?

– Ja, første løpet var i 1959. Det var Gunnar Borg og Olav Kroken som starta løpet.

– Korleis har interessa vore opp gjennom åra?

– Interessa har gått opp og ned med åra. Det er vel to periodar tidleg på 70-talet og frå 2004 og fram til 2009 der vi har hatt dei største deltakartala med over 200 deltakarar. Rekorden er frå 50-årsjubileet i 2009 med 243 deltakarar.

– Kor mange er påmeldt til no, og kor mange var det som deltok i fjor?

– På onsdag var det 50 påmelde. I fjor hadde vi 113 som deltok på løpet. Eg trur ikkje vi kan rekne med ny deltakarrekord i år, og barnetala har gått ned. Men vi er nøgd om vi får med rundt 150–180 deltakarar.

– Og for dei som er litt seint ute, er det framleis mogleg å melde seg på?

– Ja, påmeldingsfristen er laurdag. Vi håpar dei fleste held fristen, så vi slepp ekstraarbeid. Men vi tek påmelding på sjølve dagen også mot eit ekstragebyr. Og alle frå fem år (født 2012) og eldre kan vere med.

– Kjem det tilreisande til løpet også?

– Dei tilreisande kjem frå Nordfjord og Sunnmøre.

– Kan du fortelje litt om løypa ein må gjennom?

– Dette er skikkeleg terrengløp med underlag av grasmarkar og grus, og kuperte løyper. Både start og mål er ved Olivinhallen på Åheim. Løypa for menn/kvinner senior, veteran og menn junior er 3000 meter. For kvinner junior, og jenter og gutar 15–18 år er det 900 meter, og for gutar og jenter 11–14 år 650 meter. For rekrutt 9–10 år er løypa 460 meter og for rekrutt 5–8 år er det 220 meter. Litt trening må til, men alle kan vere med her.

– Skjer det noko meir i forbindelse med dagen?

– Under løpet blir det kiosk og kaketombola. Og etter løpet er det premieutdeling i Olivinhallen, der alle som fullførar løpet får premie.