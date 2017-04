Stor pengegave til kulturhuset

Pengene skal blant annet brukes til å kjøpe inn fullt kjøkkenutstyr slik at man klarer å servere 250 gjester om gangen, heter det i en pressemelding.

Se bildeserie fra åpningen av Parken Kulturhus her.

Pengene vil også bli brukt til å utstyre lekerommet, samt til utsmykking av det nye kulturhuset.

– Pengene som allerede er kommet inn på vår konto er et kjærkommet tilskudd nå i sluttfasen. Et slikt tilskudd viser at banken virkelig bryr seg og støtter lokalsamfunnet. Sparebanken Vest er en lokal bank med et «lokalt hjerte». Styret i Parken Kulturhus takker hjertelig for gaven, skriver de i pressemeldingen.