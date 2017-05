Namn: Kari Leine Balog

Alder: 67 år

Adresse: Selje

Sivilstatus: singel

Yrke: sokneprest

Hobby: skriving, plukke sopp, pilegrimsvandring, kryssord og så les eg mykje

Aktuell med: Biskop i Bjørgvin bispedøme, Halvor Nordhaug, er på ein fire dagars visitas i Selje

– Er det stort å ha bispevisitas?

– Ja, det er nokså stort. Så det er mykje som må gjerast.

–Det er vel ei stund sidan sist det skjedde i Selje?

– Ja, det er 15 år sidan sist, som eigentleg er nokså lenge. Eg har sjølv aldri hatt ansvar for ein visitas, og det har heller ikkje nokon av dei andre her. Så det har vore litt arbeid, men det er ein veldig fin måte å setje kyrkja på kartet.

– Kan du fortelje litt om kva ein visitas eigentleg er?

– Som Ole Hagesæther (tidlegare biskop i Bjørgvin bispedøme, journ.anm) ein gong sa: Eit besøk er når mor kjem på besøk, eit visitas er når svigermor kjem på besøk. Men frå spøk til alvor, så er eit visitas at biskopen skal få vite korleis det står til. Vi har skreve ei visitasmelding, med informasjon om det kyrkjelege livet, om kommunen og om næringslivet. Forhåpentlegvis skal han også inspirere oss. Vi skal eigentleg presentere kyrkja og korleis situasjonen er for kyrkja i Selje kommune.

– Kva står på programmet?

– Han skal få høyre om Selje, vere med på gudsteneste i alle tre kyrkjene i kommunen, høyre prestane forkynne, og ha spørjetime med elevane. Han skal møte næringslivet, både Paneda og eit geitefjøs, besøke institusjonar og møte sokneråd og kommuneleiinga, for å nemne noko.

– Og kva er ope for publikum?

– Medarbeidarfesten på Stadlandet grendehus på fredag er open, men der er ein nøydde til å vere påmeldt ettersom vi skal servere mat. Og så er gudstenestene opne. Søndag blir det jo visitasgudsteneste i kyrkja. Laurdag er eigentleg studiedagen for biskopen, men då har vi invitert han til ei pilegrims-, vandre- og pustegudsteneste over Dragseidet. Der håper eg det vil vere ein del folk med, for det er veldig spesielt og ganske kjekt.

– Kva håpar du å få ut av helga?

– Inspirasjon, og eg går ut ifrå at han gir både ris og ros. Eg trur det blir givande og godt for oss. Visitasmeldinga vi skreiv er ei slags oppsummering av kva som har skjedd dei siste 15 åra, og det er godt å tenkje i litt lengre tankar.