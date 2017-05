Legg opp til eit unikt 17. mai-tog i Berle

– Sidan skulemusikken i Berle blei nedlagt i 1995, har det vore ganske så stille i toget, seier Anne Kristoffersen i 17. mai-komiteen i Berle.

– Men i år får vi besøk av ein kar frå USA som vil spele sekkepipe i toget, jublar ho.

Kristoffersen kan ikkje hugse at det har skjedd før, og ho trur det kjem til å bli heilt spesielt å gå i tog til musikk av sekkepipe.

– Som gamal musikant synest eg alltid det er litt tamt å gå i tog utan musikk, så dette skal nok løfte stemninga.

Sekkepipe-musikaren, Brian Thomas frå USA, vil også sørgje for musikken under festen i grendehuset etterpå.

– Eg tippar det blir stort og mektig. Og som alltid stiller også Bremanger musikklag opp i Berle og spelar under festen i grendehuset, seier ho, og tilføyer at dei er takksame for at musikklaget kjem kvart år for å sikre den gode korpskjensla.

Brian Thomas er kamerat med Kjell Magne Ødegård frå Berle, og det er slik det gjekk til at ein amerikanar kjem til Berle for å sørgje for sekkepipe-musikk på nasjonaldagen.