Sjå korleis elevane øvar til 17. mai

Elevane ved Holvik skule skal gå under eiga fane i barnetoget i Måløy.

Det aller kjekkaste med 17. mai for elevane vi prata med på Holvik skule, visar seg å vere det å gå i tog.

– Det er kjekt, for då viser vi at vi er Holvik skule, seier Siri Gjerde Gil (9), og legg til at dette er viktig å vise fram.

Kan historia

Det var tydeleg at elevane i 1.–3. klasse ved Holvik skule kjende godt til historia bak nasjonaldagsfeiringa.

– 17. mai er bursdagen til Norge, det er nasjonaldagen vår, seier Johannes Færestrand Haugen (10).

– Det var i 1814, skrik fleire av elevane.

– Kva skjedde då?

– Då fekk Norge si eiga grunnlov! Det lærte vi om i dag seier, Siri Gjerde Gil (9).

– Kvifor feirar ein dette då?

– I 1814 fekk Norge si eiga grunnlov. Det er bra å feire, legg Sara Elise Husevåg (8) til.

I fjor fekk ho æra av å bere fana til Holvik skule i 17. mai-toget.

– Det var veldig gøy! seier ho.

For tredje året på rad er det fellestog i Måløy på 17. mai.

Lærar for 2.- og 3.-klasse på Holvik skule, Tone Klever, fortel at dei oppmodar flest mogleg av dei kring 45 elevane ved skulen om å delta.

– Dei gler seg veldig. Det er mykje som skjer. Det er jo samling her i Holvik, tog i Måløy og dei som er med i korps går jo også i tog i Vågsvåg, seier ho.