Snart klart for Sommerles!

I fjor deltok over 200 kommuner og 31.000 barn, og Sommerles har vært en stor suksess gjennom flere år. Målet med kampanjen er å motivere barna til å lese så mye de bare orker i løpet av en lang sommerferie.

– Vi gleder oss til årets kampanje! Ved å gjøre lesing litt ekstra morsomt håper vi at mange vil holde leseferdighetene ved like gjennom sommeren. Vi får hyggelige tilbakemeldinger fra enkelte skoler om at barn som har deltatt faktisk har blitt bedre til å lese etter ferien, forteller prosjektleder Pernilla Slotte Hjermann.

- Sommerles er en digital lesekampanje på nettsiden sommerles.no. Barna lager seg en profil, registrerer alt de leser i kampanjeperioden og får XP (poeng) for hver leste side. Sommerles gjør det gøy å lese!

Barna får også tilgang til en spesialskrevet fortelling skrevet av forfatter Mari Moen Holsve og kan løse oppgaver knyttet til denne.

– I tillegg til poeng kan barna også gjøre seg fortjent til digitale troféer - og selvfølgelig har vi kule premier som kan hentes på biblioteket!

Årets kampanje er utviklet av Vestfoldbibliotekene, Vestfold fylkesbibliotek, Telemark fylkesbibliotek og firmaet Snuti ANS.