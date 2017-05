Byr på danseshow og sommarkonsert

Først ut er danseshowet MOVE tysdag 30. mai i Operahuset Nordfjord. På programmet står innslag av alle dansegruppene i kulturskulen, både kvar for seg og i ulike samansetningar.

Det blir klassisk ballett, moderne/hip hop og musikkteater, for å nemne noko. På nokre av innslaga blir det også livemusikk med strykeorkester og band med lærarar og elevar frå kulturskulen. På showet bidreg også barn og unge frå Selje som driv med dans.

To dagar seinare, 1. juni, er det tid for sommarkonserten til Eid kulturskule. Her lovar kulturskulen variert program, og nemner blant anna dyktige avgangselevar som dei vil gi litt ekstra merksemd til.

– Alle instrument vil som vanleg vere representert, og det vil bli ei god blanding av unge og eldre elevar, solistar og store og små grupper og musikken spenner frå klassisk til rock, skriv kulturskulen.

Her vil også Eid barne- og ungdomskor og band frå Rockeskulen delta, og kunstelevane bidreg med ei stor utstilling i foajeen.