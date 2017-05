Fullspekka program for Kosterikjedagane

– Ja, Vanylven, som fleire andre kommunar, opplev at ungdomen flyttar vekk. Denne helga kjem mange heim att, seier Thunem som gler seg stort.

På programmet står mellom anna show med Klypa fredag 2. juni. Laurdag blir det stordans på Syvde Samfunnshus med det populære dansebandet Contrazt. I tillegg blir det også korkonsert, utstilling, minikonsert og trylleshow denne helga, for å nemne noko.

– Her er det mykje som skjer, så eg trur det blir ei bra helg, seier Thunem og legg til at det i år er Anita Berntsen som får æra av å opne folkefesten.

Som vanleg blir også Blåfelden rett opp arrangert under Kosterikjedagane. Her vil langrennsløpar Tord Asle Gjerdalen delta. Leiar Atle Midtbø i Syvde IL meiner alt ligg til rette for ei flott langhelg i Syvde. Han meiner at årets program til Kosterikjedagane er det beste på fleire år.

– Du kan sjå Klypa på fredagskvelden. Dagen deretter deltek du på Blåfelden og så tek du den heilt ut på Samfunnshuset på kvelden med Contrazt, seier han nøgd.