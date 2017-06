Her kjem det to nye Draumeplassar

4H Sogn og Fjordane har med støtte frå Gjensidigestiftelsen kåra vinnarane av Draumeplassen, ein konkurranse der ein vinn 100.000 kroner og prosjekthjelp til å realisere ein naturmøteplass, ifølgje ei pressemelding.

– Naturmøteplassane skaper auka aktivitet i lokalsamfunna og får fleire ut i naturen. Dette er plassar som er opne for alle, og er kanskje spesielt viktige for unge og vaksne som ikkje er med på så mange andre aktivitetar, seier Hjørdis Vik frå gåvestyret i Gjensidigestiftelsen og medlem av juryen for Draumeplassen.