– Spenn klare til helga

Namn: Christian Gulhaugen

Alder: 44 år

Adresse: Svelgen

Sivilstatus: gift med Ann Kristin

Yrke: bilmekanikar

Hobby: bil og motorsykkel

Aktuell med: er med å arrangere Svelgentreffet, som er laurdag 10. juni

– Kva står på årets program?

– I år er det Street legal på Kjelkenes og stordans på Bremanger Fjordhotell som er hovudpunkta. I år blir det Splint som speler.

– Så er det 25-årsjubileum for klubben også?

– Ja, det blir feiring med mange kjekke folk. Dette blir nok ei hektisk og kjempekjekk helg, som vanleg.

– Kan du fortelje litt kva Svelgentreffet eigentleg er?

– Svelgentreffet er, eller var, eit familiebasert treff med mykje action frå fredag til søndag for alle typar folk. Det er i koselege omgivnadar, der det er fokus på at gjestane skal ha det bra. Det har vi alltid fått mykje skryt for, og uansett vêr har vi hatt ei stabil publikumsmengde.

– Korleis har interessa vore?

– Både interessa og tilbakemeldingane har vore bra, men mange er skuffa over at vi har eit mindre arrangement i år. Den harde kjerne er for få til å lage eit like stort treff som før, og det har vore usikkert om vi kunne ha det på Kjelkenes. Mange har gått lei, og med så lite mannskap var det ikkje forsvarleg å gjennomføre eit like stort treff, dessverre.

– Vi høyrer rykte om dette er siste gong. Stemmer det?

– Det skulle i år vere eit slags punktum for denne type treff. Men, vi skal ikkje gi oss verken som klubb eller treff. Vi må berre legge om stilen litt, noko vi har prata om i fleire år. Å gi oss er ikkje aktuelt.

– Korleis står det elles til med klubben?

– Klubben har det fint, og no er vi spenn klar til helga. Til neste år kjem vi tilbake med eit nytt konsept. Det er litt usikkert om vi kan bruke Kjelkenes då, men å gi seg er ikkje eit alternativ. Til neste år blir nok Svelgentreffet meir som ei vårmønstring, kanskje.

– 25 år med klubben, kva har vore høgdepunktet så langt?

– Det er vanskeleg å plukke ut enkeltting, men motorshowa her har vore svært bra.