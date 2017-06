No har songen vore spelt over tre millionar gongar på nettet, der 1,1 millionar av dei er på Youtube og 2,2 millionar på Spotify, skriv NRK Sogn og Fjordane.

– Eg hadde eigentleg ikkje trudd det at det var så mange folk som hadde klikka seg inn og høyrt på. Det var veldig, veldig kult. Vi set jo veldig pris på det at den trefte så mange og at folk høyrer på det så mange gongar, seier Vilde til NRK.

Tidlegare denne veka kunne ein høyre jentene i P3 Morgen. Dei skal opptre fleire gongar i sommar, deriblant på heimebane på Malakoff Rockfestival. Dei skal også vere med på Allsang på Grensen.