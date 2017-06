Gli rett inn i kystkulturen

Ramsalt kystperle

Knutholmen ligg midt i hjartet av Kalvåg og kystkultur er hovudstikkord for familiebedrifta. Vertskapet legg alt til rette for ei fin oppleving og er kjend for den gode sjømaten fanga rett utanfor døra. I år har Knutholmen pussa opp lokala med ombygd restaurant med ny bar, og i tillegg opna butikk med sal av eigenlaga sjokolade. I tillegg til det kulinariske kan ein også overnatte mellom sjarkfiskarar og sjøbuer i leilegheiter spreidd utover den vesle vågen. Om ein kjem sjøvegen, får ein oppleve gjestehamna som har rundt 3.500 besøkande i sesongen. Knutholmen har også utleige av båtar, kajakkar, syklar og paddleboards.

