Startar sesongen i kulturhuset

Reidun Øvrebotten er klar for sommarsesongen i Kulturhuset Heimen. Torsdag 29. juni opnar salsutstillinga i Galleri Dorthea, som blir ståande kvar laurdag og søndag fram til 13. august.

Tekstil, trykk og keramikk

– Det er spesielt stort å få presentere tekstilkunstnar Edith Skjeggestad sine bilde. Ho har vore ein stor inspirator for meg personleg, og det eg kan om tekstilkunst kan eg takke ho for! Samtidig er eg glad for å vise frodig og sommarleg glede med keramikken til Anne Lise Aarset og bilda til Jertrud Eikås Eide, seier Reidun Øvrebotten.

Skjeggestad frå Gausdal er ein anerkjend tekstilkunstnar og har bidrege sterkt til utviklinga og kunnskap om tekstile uttrykk både innanfor utdanningssektoren og tekstilkunstfeltet, ifølgje Øvrebotten, som synest det er ei stor ære å få vise fram hennar kunst.

Keramikk blir det frå Anne Lise Aarset, som driv keramikkverkstad og utsal i heimbygda Volda etter mange år i Oslo. Ho viser humoristiske og fargeglade produkt som ein blir glad av.

– Jertrud Eikås Eide lagar også gladbilde! Utgangspunktet er akrylbilde som blir printa og står fram i sterke fargar, seier Øvrebotten.

Motiva er fyrstikk-jenter i ulike situasjonar,

– Jertrud lager bilde i ulik størrelse, kunstkort og kalendrar.

Under opninga får ein smakebitar av det nyetablerte Vokalensemblet med lokale krefter frå Bremanger kommune.

Kulturhuset Heimen vil elles kunne tilby dei faste kystkultur-utstillingane: «Minne om Maria, ein hyllest til kystkvinna «Rylandspynten», som er brudepynt frå Bremanger, Miniatyrhusa frå Grotle og info om Grotle gamle kyrkjegard og den gamle Kyrkja og kortfilmen «Heimen».