Ønskjer å dele kunnskapen sin

Myredal bur i Larvik, men har vore alle feriane heime på Kvalheim, der familien framleis har barndomsheimen til faren hennar.

– Eg sluttar aldri å stortrivst på Kvalheim. I det eg kjem over haugen og heile bygda og havet møter meg, er det som å kome heim, fortel ho.

Myredal er utdanna møbeltapetserar og har dei siste fire-fem åra hatt fleire kurs.

Denne våren ønskte ho å arrangere møbeltapetseringskurs i Vågsøy, men fekk ikkje nok påmelde tidsnok. Men Myredal har trua på at interessa vil ta seg opp og fortel at ho ønskjer å sette opp at kurset seinare.

– Deltakarane har normalt sett ikkje vore borti dette før og er heilt nybyrjarar, fortel ho og legg til at på kurset får ein lære korleis ein kan trekke om att stolar.

– Eg ønskjer å formidle noko av min kunnskap vidare. Det blir færre og færre møbeltapetserarar, og mange som ønskjer å trekke om att eigne møblar.