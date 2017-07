Turke gav meirarbeid (+)

– Måtte kornet turkast, murte vi opp turkegryta, den skulle stå litt på halle, framover. Så fann vi fram ved og fyrte i. Turkegryta var flatare i botnen enn vanlege gryter, og der tømde vi kornet i. Så stod vi framføre og rota med ei spode, ein slags trespade. Heile tida måtte vi passe på at kornet ikkje sveid. Når kornet brotna på naglen, var det turt nok. Bøygde kornet seg på naglen, måtte det turkast meir. Så slo vi det utover bordet for å kjøle det ned, før maling, forklarer Jenny, om slikt som var daglegdags for henne. Alle på garden kunne turke korn.