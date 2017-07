Besøk eit ynda fotoobjekt

Eit naturleg kunstverk

Kannesteinen har fått si spesielle form etter å ha blitt slipen av havet gjennom tusenvis av år. Steinen er eit ynda fotoobjekt og har pryda alt frå frimerke, konjakketikettar til mange reklamefilmar og steinen er også blitt brukt i ein indisk storfilm.

Den over tre meter høge steinen står blant rullesteinane i fjæra i Oppedal, på vestsida av Vågsøya. For å best nyte utsikta av steinen, bølgjene og havet vestover, er det opparbeidd ein rasteplass, gangveg og utsiktsplattform rett i nærleiken av steinen.

