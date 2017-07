– Det er veldig kjekt å bli spurt om å stå på scena

– Eg trur også at det har med at vi ikkje bur i ein by. Eg trur ikkje vi hadde blitt lagt merke til på same måte, seier Eirin.

– Bremanger Rockweekend er ein magnet for utflytta bremangarar. Alle skal heim, smiler Roger Igland i styret for festivalen som i år kan skilte med 30 år sidan oppstarten i 1987.

Laurdag ettermiddag var det grillfest og familiekonsert blant sjøhusene på Iglandsvik, og arrangørane anslår at det var mellom 200 og 300 som fekk den med seg. I tillegg til Nemo, spelte sjumannsbandet Ekko, det nyoppretta Vokalensemblet i Bremanger, duoen Vilde og Nora, samt søskena Mathea og Josefine Hauge saman med far Inge Willy Hauge.

Arrangørane som har stått bak Rockweekend dei siste tre tiåra, er opptekne av kvalitet på musikken, og det å skape auka bulyst.

– Fokuset for oss fem er å skape trivsel og bulyst for oss som bur her. Og så tenker vi også på rekruttering og framtidige sambygdingar, det å prøve å trekkje folk tilbake og vise at noko positivt skjer. Og så er det jo ein arena for oss å høyre den musikken vi likar, seier Hauge.

– Vi føler at vi får god oppslutning. Og det gir oss jo ei god kjensle på å fortsetje, seier Nina Grotle.