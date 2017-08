Collingwood-vinner til Elvisfestivalen

Gordon, som stakk av med seieren for andre gang, ble med dette kvalifisert for "Ultimate Elvis Tribute"-finalen i Memphis, under Elvis week, 11.-19. august.

– Men før han reiser dit, står han på scenen i Måløy under Elvisfestivalen neste helg, sier Geir Tharaldsen i Elvisfestivalen.

Han er stolt over at den anerkjente elviskjenneren kommer tilbake til Måløy.

– Torsdag 10. august synger han flere låter under kirkekonserten, sier han.

Hendricks blir også å se og høre fredagen i festivalteltet Graceland der han vil synge flere låter under hovedshowet "Elvis Galla, og senere blir det også "Gordon Hendricks in Måløy".

Lørdag er han en av fem som deltar i hovedshowet "40 th Anniversary Elvis Tribute" og senere samme lørdag er det tid for minishowet "Aloha Highlights".

– Gordon er verd festivalpasset alene og det er flere av de andre artistene også. Dette blir stort! sier Tharaldsen.

Hendricks, som er fra Staffordshire i England, har reist rundt med elvisshowet sitt i 18 år.

– Jeg vokste opp i en familie med gale Elvis-fans, og mange kvinner, så de var gale etter Elvis. Det ble praktisk talt trommet inn i meg fra dag én. Og når du er liten, så er du som en svamp, som suger til seg det du hører. Men så begynte jeg å synge når jeg var fire eller fem år gammel. Det hendte bare liksom, sier Hendricks selv om hvor talentet kommer fra i en pressemelding.